Karácsony: EU-Mittel sollen für Verkehrs-, Umwelt- und Wohnungsbauprojekte in Budapest verwendet werden

Hut ab: Die Regierung hat dem Land Mittel in Höhe von 10 Milliarden Euro gesichert. Davon müssen Mittel für Verkehrs-, Umwelt- und Wohnungsbauprojekte in Budapest bereitgestellt werden – schrieb der Bürgermeister am Freitag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Wir sind bereit, durch neue Zusammenarbeit ein neues goldenes Zeitalter für die Stadt einzuläuten“, erklärte Gergely Karácsony. Der Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union (Ecofin) hat auf seiner Sitzung am Freitag den geänderten Wiederaufbau- und Resilienzplan (RRF) Ungarns gebilligt, der Zahlungen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro an Ungarn ermöglicht, bestehend aus etwa 6,5 Milliarden Euro nicht rückzahlbaren Zuschüssen und etwa 3,5 Milliarden Euro Darlehen.