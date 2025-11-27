Zentralbank und Kammerumfrage zeigen „vorsichtigen Optimismus” unter Unternehmen

Eine kürzlich von der Ungarischen Nationalbank (NBH) und der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) durchgeführte Umfrage zur Unternehmensstimmung deutet auf „vorsichtigen Optimismus” hin, sagte Zentralbankpräsident Mihály Varga am Donnerstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die von Varga und MKIK-Chef Elek Nagy vorgestellten Umfrageergebnisse zeigen, dass das größte Hindernis für Unternehmen der Mangel an Kunden ist, gefolgt von hohen Produktionskosten. Varga merkte an, dass Finanzierungsprobleme nur an fünfter Stelle der größten Herausforderungen stünden. An der Umfrage nahmen im September 1.509, im Oktober 1.263 und im November 1.315 Personen teil, was sie zu einer der größten repräsentativen Messgrößen für den Unternehmenssektor in Ungarn macht. Varga sagte, die Absichten zur Preisanpassung seien „zurückhaltend”, aber im Dienstleistungs- und Handelssektor stärker als in der Industrie oder im Bauwesen. Er schätzte die durchschnittliche jährliche Inflationsrate für 2026 auf 3,4 bis 3,6 Prozent und lag damit unter der Prognose von 3,8 Prozent im letzten vierteljährlichen Inflationsbericht der Zentralbank, der im September veröffentlicht wurde. Er räumte ein, dass sich die Maßnahmen der Regierung zur Preisbegrenzung ausgewirkt hätten. Er fügte hinzu, dass das BIP-Wachstum für 2026 weiterhin auf 2,8 % prognostiziert werde. Nagy sagte, die Umfrage habe gezeigt, dass die Unternehmen mit einem Anstieg des Mindestlohns um 6 bis 13 % rechnen. Er fügte hinzu, dass es das gemeinsame Ziel der Kammer und der Zentralbank sei, die ungarische Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad zu bringen.