Vitézy: Ab August wird der Personenverkehr auf der Bahnstrecke Dombóvár-Komló wieder aufgenommen

Auf der Bahnstrecke Dombóvár-Komló finden derzeit intensive Gleisinstandsetzungsarbeiten statt, damit ab dem 1. August die Personenzüge zwischen Komló und Dombóvár wieder nach Fahrplan verkehren können – teilte der Minister für Verkehr und Investitionen am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dávid Vitézy erinnerte daran, dass der Personenverkehr auf der Bahnstrecke Nr. 47 im Jahr 2023 eingestellt worden war, die Region nun aber wieder eine Bahnanbindung erhält. Unter Bezugnahme auf seinen früheren Besuch in Komló schrieb er, die Wiedereröffnung der Strecke sei eines der ersten greifbaren Beispiele für den Wiederaufbau des Schienenverkehrs. Nach Angaben des Ministers haben die Fachleute 6.500 Bohrlöcher in dem Stahlbetonunterbau repariert, und die Gleise am Bahnhof Komló wurden vollständig saniert. Auf einer Gesamtlänge von 18,4 Kilometern wurden Gleisausbesserungen vorgenommen, in deren Rahmen sieben Bahnübergänge in den Gebieten Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi und Komló abgerissen und neu errichtet wurden. Etwa 750 Tonnen Schotter wurden in die Gleise eingebracht.

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Geplant ist, dass ab dem 1. August alle zwei Stunden Personenzüge zwischen Dombóvár und Komló verkehren, die eine Anbindung an das InterCity-Netz Budapest-Pécs gewährleisten. Dank der Arbeiten können die Züge wieder mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h sicher verkehren, teilte der Minister mit. Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit der Umgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region: Zusammen mit den bereits angekündigten Änderungen im Busfahrplan zwischen Somogy und Tolna zielt es darauf ab, die regionale Rolle von Dombóvár zu stärken und direktere Verbindungen zu gewährleisten.