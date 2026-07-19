Vitézy: „Sicherheit hat oberste Priorität“

Sicherheit hat weiterhin oberste Priorität, daher kann der Verkehr auf der Bahnstrecke Budapest–Belgrad erst dann aufgenommen werden, wenn alle notwendigen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind – schrieb der Minister für Verkehr und Investitionen am Sonntag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dávid Vitézy erklärte: Eine Wiederaufnahme des Verkehrs sei erst dann möglich, wenn der chinesische Auftragnehmer die erforderlichen Softwarekorrekturen vorgenommen habe und auch die Sicherheitstests mit zufriedenstellendem Ergebnis abgeschlossen seien. Bis dahin werde man „anstatt nicht eingehaltene Zieltermine zu versprechen, ehrlich und transparent über den Stand des Bauvorhabens kommunizieren“, so der Minister. In dem dem Beitrag beigefügten Video erklärte der Minister, dass im Hinblick auf die Aufnahme des Personenverkehrs die Installation eines „kritischen“ Zugsteuerungssystems – das in Europa noch nicht, in China jedoch schon seit Langem im Einsatz ist – zwar erfolgt sei, dabei jedoch Softwareprobleme festgestellt worden seien, die behoben werden müssten. Sofern die Korrekturen wie versprochen in den nächsten Tagen und Wochen erfolgen, können in der ersten Augusthälfte die ersten sogenannten „Blindversuche“ beginnen. Sollten diese erfolgreich verlaufen, könnten bereits im September Züge mit Fahrgästen verkehren, teilte er mit. Sollten in den kommenden Wochen Probleme auftreten, würde dies zu Verzögerungen führen, doch „Sicherheit hat oberste Priorität“, betonte der Minister.