Nächste Woche kehrt die Hitzewelle zurück, die Höchsttemperaturen liegen dann wieder meist über 30 Grad Celsius. Bei sonnigem und wolkigem Wetter kann es zu Schauern und Gewittern kommen – das geht aus der Vorhersage von HungaroMet Zrt. hervor, die am Sonntag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

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Am Montag wird es voraussichtlich überwiegend sonnig und wolkig sein, höchstens in den nordöstlichen Regionen kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Der Nordwind frischt vielerorts auf und kann stellenweise von starken Böen begleitet sein. Die höchsten Tagestemperaturen liegen meist zwischen 28 und 33 Grad, in den nordöstlichen Regionen ist jedoch mit Werten zu rechnen, die um einige Grad niedriger ausfallen.