In den frühen Morgenstunden gab es in Ungarn ein leichtes Erdbeben

In den frühen Morgenstunden am Sonntag gab es in Ungarn in der Region Békéscsaba ein leichtes Erdbeben – dies teilte der Katastrophenschutz auf der Grundlage einer Mitteilung des Radó Kövesligethy Seismologischen Observatoriums des HUN-REN-Forschungsinstituts für Geophysik und Weltraumwissenschaften mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Erdbeben der Stärke 2,1 wurde um 4:01 Uhr registriert; die Bevölkerung in der Nähe des Epizentrums könnte es möglicherweise gespürt haben, es liegen jedoch bislang keine Meldungen vor.