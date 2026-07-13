Klezmer – eine Anreihung schräger Töne?

Am Wochenende 10., 11. und 12. Juli 2026 fand das erste Internationale Klezmer-Festival in Ungarn statt. Ort der Austragung war die Kisfaludy Bühne im Kurort Balatonfüred. Angekündigt wurde auch eine Band direkt aus Israel.





Eröffnet wurde der Anlass am Freitag durch die bekannte Formation Budapest Klezmer Band. Der Gründer Ferenc Jávori war am Piano (Keyboard und Voice) zu sehen. Er feierte dieses Jahr seinen 80. Geburtstag! Unter den grob geschätzt 500 Live-Zuschauern befanden sich offensichtlich mehrere Menschen, welche mehr als nur einen rein musikalischen Bezug zur Klezmer-Musik haben. Ein Sitznachbar gab uns einige knappe Informationen zu den Musikern und dem Judentum in der Diaspora.

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Es wurde von Beginn weg klar: Musik verbindet. Musik lässt Grenzen verwischen. Ganz egal, ob Klezmer aus der Ukraine, Tschechien, der Slowakei: Wie beim Blues erzählt der Klezmer mit jedem Ton eine Geschichte, welche nicht erklärt werden muss. Somit grenzt Klezmer auch ab – lädt die Zuhörer aber herzlich ein, diese Grenzen zu erkunden und zu verstehen. Es war dem Organisator außerordentlich wichtig, dass keine Eintrittsgebühren erhoben werden, damit jedermann der Zugang möglich war. Entsprechende Sponsoren realisierten dies.

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Was aber fehlte an diesem – sagen wir mal: jüdischen – Open-Air-Anlass eindeutig? Die direkt angrenzende Straße wurde nicht durch Betonelemente gesichert. Polizei war nirgends auszumachen. Es gab keine Störaktionen oder Zwischenrufe und keine knisternde angespannte Angst-Stimmung. In dieser und anderen Beziehungen ist Ungarn „ein Land vor unserer Zeit“. Das alles ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern diese Freiheiten wurden erkämpft, und werden von der ungarischen Bevölkerung und dem Staat mit Respekt gepflegt.

Danke an die Klezmer-Formationen, die Sponsoren, den Austragungsort Balatonfüred und an das Land Ungarn.

Text und Bild: LF