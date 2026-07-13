NAV: Finanzbeamte haben in einem Bus gefälschte Kleidung, Parfüms und Accessoires gefunden

Im Laderaum eines Busses, der von der Türkei nach Deutschland unterwegs war, haben Finanzbeamte 1.226 gefälschte Kleidungsstücke, Parfüms und Accessoires gefunden – dies teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Der Mitteilung zufolge wurde der Bus auf dem Abschnitt der Autobahn M1 im Komitat Győr-Moson-Sopron kontrolliert, als die gefälschten Produkte in Kartons und Koffern im Laderaum entdeckt wurden. Der 52-jährige Fahrer gab an, die Pakete in Rumänien übernommen zu haben und sie nach München transportieren zu sollen. Die Mitarbeiter der NAV beschlagnahmten die Produkte und leiteten ein Verfahren wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ein; nach vorläufigen Berechnungen verursachten die Fälschungen den Rechteinhabern einen Schaden von mehr als 84 Millionen Forint, hieß es.