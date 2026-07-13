Mietpreise für Wohnimmobilien steigen im Juni um 5,2 Prozent

Die Mietpreise für Wohnimmobilien in Ungarn stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,2 Prozent, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) anhand von Angaben der Immobilienplattform Ingatlan.com zusammengestellt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In der Hauptstadt stiegen die Mieten um 4,7 %. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Mieten landesweit um 0,9 % und in Budapest um 1,1 %. In der Hauptstadt lag die mittlere Monatsmiete im Juli bei 260.000 HUF.