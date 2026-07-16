Magyar: Eisenbahnausbauprogramm im Umfang von mehreren tausend Milliarden Forint startet

Das Kabinett hat eine vorläufige Entscheidung über ein Eisenbahnausbauprogramm im Umfang von mehreren tausend Milliarden Forint getroffen, das zu einem erheblichen Teil aus EU-Mitteln finanziert wird – dies teilte Ministerpräsident Péter Magyar am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest mit, auf der er über die Ereignisse der gestrigen Regierungssitzung informierte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Er erklärte: Teil des Programms, das Anfang nächster Woche vorgestellt werden soll, sind an vielen Stellen Gleissanierungen und Elektrifizierungen; darüber hinaus ist eine umfangreiche Anschaffung von Rollmaterial geplant, darunter Lokomotiven und Wagen sowie HÉV-Züge, und der Ausbau von Tram-Train-Netzen. Péter Magyar erklärte: Die ersten Ergebnisse des Programms, das in den nächsten zwei bis sechs Jahren umgesetzt wird, werden in zwei bis drei Jahren sichtbar werden; bis dahin werde die Regierung alles tun, damit der Schienenverkehr schneller, berechenbarer, komfortabler und übersichtlicher werde als derzeit. „Es ist schon sehr lange her, dass sich die ungarische Eisenbahn in einer derart schwierigen Lage befand“, erklärte der Regierungschef und fügte hinzu, dass der Sektor mit Dávid Vitézy einen Leiter habe, „wie er ihn schon seit langem verdient hätte“.