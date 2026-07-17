Unabhängige Tankstellen fordern Maßnahmen der Regierung

Der Verband der unabhängigen Tankstellen (FBSZ) erklärte am Freitag, dass der Großhandelspreis für importierten Kraftstoff mittlerweile den Preis an der Zapfsäule übersteige, was zu einer „außerordentlich ungünstigen“ Marktsituation führe, und drängte die Regierung, Maßnahmen zu ergreifen, um den sicheren Betrieb der Branche zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der FBSZ verwies auf niedrige Wasserstände an der Donau und den Umbau von Eisenbahnstrecken in Nachbarländern, die die Lieferungen von Diesel nach Ungarn erschweren. Der Verband hob zudem einen ungeklärten Rückgang der strategischen Dieselreserven um 58.000 Tonnen zwischen dem 30. Juni und dem 9. Juli hervor.