Über zwei Drittel der VOSZ-Mitglieder sehen das Geschäftsumfeld positiv

Eine vierteljährliche Umfrage des Wirtschaftsverbands VOSZ zeigt, dass 67 Prozent der Mitglieder den Ausblick auf das Geschäftsumfeld im kommenden Jahr positiv einschätzen, sagte VOSZ-Ko-Vorsitzender Ákos Kozák am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Aussichten für das nächste Quartal seien für 60 Prozent der Mitglieder positiv, so Kozák. Rund 69 Prozent der Führungskräfte gingen davon aus, dass der Umsatz die Ziele erreichen oder übertreffen werde, fügte er hinzu. Etwa 18 Prozent der Befragten rechneten mit Neueinstellungen, und 28 Prozent planten Investitionen. Rund 49 Prozent gaben an, ihre geplanten Investitionen abschließen zu können. Die Umfrage unter 400 VOSZ-Mitgliedern und 200 Nichtmitgliedern wurde im Mai durchgeführt.