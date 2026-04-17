Magyar: Druschba-Ölpipeline könnte ab nächster Woche wieder in Betrieb genommen werden

Nach den Erwartungen könnte die Druschba-Ölpipeline ab nächster Woche wieder in Betrieb gehen – sagte der Vorsitzende der siegreichen Tisza-Partei und designierte Ministerpräsident am Freitag in Budapest, nachdem die Abgeordneten der ins Parlament eingezogenen Parteien über die Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung der Nationalversammlung beraten hatten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Magyar antwortete auf eine Frage bei der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen, dass er bei seinem Gespräch mit Zsolt Hernádi, dem Vorstandsvorsitzenden von MOL, am Donnerstag über die Wiederinbetriebnahme der Pipeline informiert worden sei. Zsolt Hernádi werde „eine Reise“ nach Russland unternehmen, wo er über verschiedene Themen verhandeln werde, und sicherlich werde auch zur Sprache kommen, dass es nicht ausreiche, den möglichen Transport wieder aufzunehmen, „es muss auch Öl hinein“, teilte er mit. Über die Adria-Pipeline fließt unterdessen Öl, und bei MOL geht man davon aus, dass es weder in naher Zukunft noch mittelfristig zu Versorgungsengpässen kommen wird – betonte er. Péter Magyar erklärte, er habe den Vorstandsvorsitzenden darüber informiert, dass die Tisza-Regierung die Preisbindung für Kraftstoffe in den kommenden Monaten beibehalten werde.