Straßenbahnen sind in Budapest zusammengestoßen

Straßenbahnen auf dem Weg ins Depot sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Könyves-Kálmán-Ring im 9. Bezirk an der Haltestelle Mester utca zusammengestoßen – dies teilte die BKV am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Darin hieß es, dass um halb eins nachts die CAF-Straßenbahn der Linie 56 mit der Nummer 2288, die auf dem Weg zum Depot war, von hinten auf die ebenfalls zum Depot fahrende Combinó mit der Nummer 2037 prallte, die von der Linie 1 zurückkam. Die beiden Fahrgäste im Combino blieben unverletzt, der Fahrer des CAF-Trams erlitt leichte Verletzungen. Das Verkehrsunternehmen teilte mit, dass die CAF-Tram nach der Unfallaufnahme in das benachbarte Depot Ferencváros überführt wurde. Die Combino-Tram wurde gegen halb vier abtransportiert, woraufhin die Strecke wieder freigegeben wurde und der morgendliche Betrieb planmäßig aufgenommen werden konnte. Die Budapester Polizeibehörde teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass der Verletzte von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde und die Polizei nach der Unfallaufnahme ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet hat.