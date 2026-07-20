Vitézy: Über 100.000 Teilnehmer an der Umfrage der Regierung zur Verkehrssicherheit

Seit dem Start am Donnerstag haben über 100.000 Menschen den Fragebogen der Regierung zu den Verkehrssicherheitsvorschriften ausgefüllt, teilte der Minister für Verkehr und Investitionen auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dávid Vitézy wies darauf hin, dass die Umfrage nicht durch „staatliche Werbung im Wert von Milliarden“ beworben worden sei, und fügte hinzu, dass die Vorgängerregierung „Dutzende Milliarden Forint“ ausgegeben habe, um die Beteiligung an ihren „Nationalen Konsultationen“ zu steigern. Er sagte außerdem, dass die Verkehrsumfrage im Gegensatz zu den früheren Konsultationen mit „suggestiven Fragen“ darauf abziele, einen echten Dialog mit der Gesellschaft anzuregen. „Wir wollen wissen, was die Menschen über die gravierendsten Probleme im Bereich der Verkehrssicherheit denken, wie zum Beispiel illegale Straßenrennen, extreme Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Bestrafung von Wiederholungstätern oder Vorschriften bezüglich Elektrorollern“, sagte Vitézy.