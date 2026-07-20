Weiterentwicklung der Studiengänge an der Universität Óbuda

Mit Fördermitteln in Höhe von fast vier Milliarden Forint wurden die Studiengänge, die digitalen Lehrmaterialien und die Bildungsinfrastruktur der Universität Óbuda weiterentwickelt – wie die Einrichtung am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

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Im Rahmen des „Széchenyi-Plans Plus“ und mit einer nicht rückzahlbaren Förderung in Höhe von 3,931 Milliarden Forint aus dem „Wiederaufbau- und Resilienzplan“ wurden im Rahmen des Projekts 300 digitale Lehrmaterialien erstellt, und die Universität hat mehr als dreitausend moderne Lehrmittel angeschafft. Wie berichtet wurde, stand die Erneuerung des Lehr-, Forschungs- und Infrastrukturumfelds der Universität Óbuda im Mittelpunkt der Entwicklungen, im Einklang mit den Prinzipien der Digitalisierung, der Industrie-4.0-Technologien sowie der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. „Als Ergebnis der Investition wurden bedeutende Fortschritte bei der Modernisierung der praxisorientierten Studiengänge der Universität, bei der Weiterentwicklung der digitalen Lehre sowie bei der Modernisierung der Bildungsinfrastruktur erzielt“, betonten sie.

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Im Rahmen des Projekts wurden die Gebäude der Fakultät für Bauwissenschaften „Ybl Miklós“ auf einer Fläche von 3.685 Quadratmetern modernisiert sowie bestimmte Lehr- und Studentenräume der Fakultät „Bánki Donát“ renoviert. Als bedeutendstes Ergebnis der Modernisierungsmaßnahmen nannte die Einrichtung die Entwicklung digitaler Lehrmaterialien, die – entsprechend den modernsten didaktischen und technologischen Anforderungen – die Wissensvermittlung an die Studierenden unterstützt, heißt es in der Mitteilung.