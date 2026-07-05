Vitézy: Der ungarische Staat hat über 1 Billion HUF an Autobahnkonzessionäre gezahlt

In den vergangenen vier Jahren hat der ungarische Staat insgesamt 1,024 Billionen Forint (2,9 Mrd. Euro) an die Inhaber der Autobahnkonzessionen des Landes gezahlt, erklärte der Minister für Verkehr und Investitionen am Samstag in einem auf Facebook hochgeladenen Video. „Das ist eine brutale, unvorstellbare Zahl“, sagte Dávid Vitézy – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Minister erklärte, dass derzeit eine Überprüfung der Autobahnkonzession im Gange sei, und fügte hinzu, dass der Vertrag im Gesamtwert von 24 Billionen Forint zwischen der vorherigen Regierung und Private-Equity-Fonds unterzeichnet worden sei, die mit László Szíjj und Lőrinc Mészáros in Verbindung stehen. Im Rahmen des Vertrags habe die Regierung fast alle Rechte zum Betrieb und Ausbau der Autobahnen im Land für 35 Jahre übertragen, wobei die Kosten aus dem Staatshaushalt finanziert würden, fügte er hinzu.

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Im Rahmen einer Konzession „sollte ein gut vorbereitetes Unternehmen Risiken eingehen, die Autobahnen betreiben und verbessern, und wenn es das gut macht, wird sich seine Investition am Ende auszahlen … in diesem Fall jedoch schüttet der ungarische Staat weiterhin öffentliche Mittel ein – bisher über eine Billion –, während der Konzessionsnehmer nicht einmal so viel investiert hat“, sagte Vitézy. Er erklärte, es habe zwar einige Bauarbeiten an der Autobahn M1 gegeben und Sanierungsprojekte seien abgeschlossen worden, aber „ein technisches Produkt im Wert von einer Billion Forint ist nicht entstanden“. „Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Konzession, sondern um einen Mechanismus zur Auslagerung öffentlicher Mittel“, sagte der Minister. Er wies zudem darauf hin, dass gegen Ungarn im Zusammenhang mit der Autobahnkonzession ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union läuft, da die EU die Rechtmäßigkeit der Vereinbarung in Frage gestellt hat.