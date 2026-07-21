Röntgen- und CT-Untersuchungen im Krankenhaus von Veszprém sind nur eingeschränkt verfügbar

Aufgrund eines gleichzeitigen Ausfalls mehrerer Geräte im Zentralen Zentrum für bildgebende Diagnostik des Ferenc-Csolnoky-Krankenhauses des Komitats Veszprém sind Röntgen- und CT-Untersuchungen in der Einrichtung nur eingeschränkt verfügbar – teilte das Krankenhaus am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Mitteilung zufolge hat das Krankenhaus nach Feststellung der Störungen im Interesse der Sicherheit der Patientenversorgung unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die defekten Geräte so schnell wie möglich zu reparieren. Die Meldung des Reparaturbedarfs und die Umorganisation der Patientenwege seien bereits erfolgt, hieß es. In der Mitteilung wurde betont, dass die Durchführung dringender Röntgen- und CT-Untersuchungen im Krankenhaus gewährleistet sei.

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Schwerverletzte Patienten werden gemäß den vorab vereinbarten Patientenwegen in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Rettungsdienst und den aufnehmenden Einrichtungen bei Bedarf in anderen Gesundheitseinrichtungen versorgt. Bestimmte vorab geplante Untersuchungen werden zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem anderen Krankenhaus durchgeführt; die betroffenen Patienten werden über die Änderungen informiert – hieß es.