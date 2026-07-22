Acht Bars und Pubs akzeptieren Bier-Pass

Das zehnjährige Internetportal Beerporn.hu präsentiert die neueste Ausgabe seines Sommer-Bier-Passes unter der Bezeichnung „Bakancslista Summer sörútlevél“, der in Budapest an Orten mit besonderem Charakter und Angebot akzeptiert wird: Der Pass kann in sechs Kneipen mit Craft-Bier-Angebot sowie auf zwei Donauufer-Terrassen eingelöst werden. Ziel ist es, Gastronomiebetriebe bekannter zu machen, die hochwertiges Bier und besondere Braukreationen anbieten.





„Um die besten Sommerprogramme auf einer Donauufer-Terrasse bei perfekt gezapftem Craft-Bier zu genießen, ist der Bakancslista Summer Bier-Pass ein unverzichtbares Accessoire“, sagte Gábor Knap, Chefredakteur von Beerporn.hu. Er fügte hinzu, dass der Bier-Pass gleichzeitig ein Gemeinschafts- und Gastronomie-Erlebnis biete, da die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die Bier-Pässe vor allem von Gruppen mit zwei bis vier Personen gekauft werden.

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Mit dem Bier-Pass lassen sich Budapests spannendsten Kneipen bei einer kostenlosen Bierverkostung entdecken. Die teilnehmenden Lokale stehen dabei jeweils für eine ganz eigene Atmosphäre:

Billog Burger Bar – weltmeisterliche Burger und Premium-Craft-Biere

– weltmeisterliche Burger und Premium-Craft-Biere Gravity Brewing – echte Kleinbrauerei mit eigenem Taproom

– echte Kleinbrauerei mit eigenem Taproom HopTop Beer & Burger Brewpub – frische Biere direkt aus dem Tank

– frische Biere direkt aus dem Tank Mixát Udvar – Dachterrasse mit 32 Bierhähnen und Street Food an einem Ort

– Dachterrasse mit 32 Bierhähnen und Street Food an einem Ort Štamgast Cseh Söröző – authentisches tschechisches Bier in eisgekühlten Krügen

– authentisches tschechisches Bier in eisgekühlten Krügen Óbudai Kézműves Söröző és Szaküzlet – über 150 besondere Biersorten

– über 150 besondere Biersorten Kopaszi Kert und Wasser Budapest – die beliebtesten sommerlichen Treffpunkte am Donauufer

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Der Bakancslista Summer Bier-Pass ist eine exklusive Ausgabe, es wurden nur 500 Exemplare gedruckt. Der Pass ist bis zum 31. August gültig und bietet somit Erlebnisse für den ganzen Sommer. Bestellbar unter https://beerporn.hu/product/bakancslista-summer-sorutlevel/ – solange der Vorrat reicht.

Fotos: Ádám Szatai