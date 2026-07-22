Regierung startet Eisenbahn-Ausbauplan in Höhe von 3.500 Mrd. HUF

Die Regierung hat letzte Woche beschlossen, einen auf zehn Jahre angelegten Eisenbahn-Ausbauplan in Höhe von 3.500 Mrd. HUF auf den Weg zu bringen, wie Ministerpräsident Péter Magyar am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Ziel des „Baross-Gábor-Eisenbahnausbauplans“ ist es, das Durchschnittsalter des Fahrzeugparks deutlich zu senken, den Fernverkehr zu beschleunigen, den Anteil des elektrifizierten Netzes zu erhöhen, den Regionalverkehr zuverlässiger zu gestalten und moderne, passagierorientierte Dienstleistungen zu etablieren. Das Programm werde sechs miteinander verknüpfte Schwerpunkte umfassen: die Gewährleistung eines wettbewerbsfähigen Zugangs zu jeder Komitatsstadt, den Aufbau eines zuverlässigen Regionalnetzes, die Schaffung eines starken Nahverkehrssystems, die Zusammenarbeit mit Budapest, den Ausbau des Schienengüterverkehrs sowie die Verbesserung der internationalen Verbindungen, wozu auch die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit gehöre, so der Ministerpräsident.