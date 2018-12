Bestes Bier in Ungarn gesucht

In zwei Kategorien werden unter der Schirmherrschaft des Bierfachgeschäfts Beerselection und des Bierfachmagazins Beerporn in diesem Jahr bereits zum dritten Mal die besten Biere von ungarischen Kleinbrauereien gesucht. Unter dem Titel „Ország Söre – Bier des Landes“ können Bierliebhaber im Internet ihre Stimme abgeben.





In Ungarn hat es in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung gegeben, in deren Folge viele innovative, kleine Brauereien eröffneten, die so genanntes Craft Beer brauen. Dieses handwerklich, nach alten Traditionen gebraute Bier bringt mit seinen hochwertigen Zutaten unkonventionelle Geschmacksrichtungen und neue Sorten hervor. Bei diesen Bieren geht es nicht um große Mengen, sondern um Kreativität und das Besondere.

Die Fachwelt dankt es den Kleinbrauern mit Aufmerksamkeit und Wettbewerben. Die jetzige Abstimmung findet in den Wettbewerbskategorien india pale ale (IPA) und speciality statt. Bei IPA handelt es sich um das beliebteste Craft Beer, während bei speciality besonders kreative Sorten bewertet werden.

Die Kleinbrauereien des Landes waren aufgerufen, für den Wettbewerb zu jeder Kategorie je ein Bier einzureichen. Insgesamt stellten sich 33 Brauereien dem Wettbewerb. In der ersten Runde des Wettbewerbs wählten die Vertreter der teilnehmenden Brauereien je 3 Biere aus, die ihnen am besten gefallen haben. Nach der Auswertung dieser Ergebnisse stellten die Organisatoren zwei Listen mit den von den Bierbrauern ausgewählten, jeweils zehn besten Bieren zusammen.







Nun haben die Verbraucher und Bierliebhaber bis 23. Dezember 2018 die Möglichkeit, über eine öffentliche Abstimmung in den beiden vorgegebenen Kategorien das „Bier des Landes“ zu wählen: www.beerselection.hu

In der Kategorie IPA wird eine Fachjury am 10. Januar 2019 die endgültige Entscheidung der fünf besten Biere bei einer Blindverkostung im Fachgeschäft Beerselection herbeiführen.

