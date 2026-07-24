OECD: Ungarn hat erhebliche Fortschritte erzielt

Ungarn hat erhebliche Fortschritte beim Aufholen des Rückstands gegenüber dem OECD-Lebensstandard erzielt, muss jedoch Reformen umsetzen, um die öffentlichen Finanzen zu verbessern und die Grundlagen für künftiges Wachstum zu schaffen, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht – so die Nachrichtenagentur MTI.

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Die OECD erklärte, die Bevölkerungsalterung und der Klimawandel drohten, Ungarns Fortschritte zu verlangsamen; daher solle das Land Reformen einleiten, darunter Änderungen am Steuersystem, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleinerer inländischer Unternehmen sowie die Erweiterung der Arbeitsmarktchancen für Frauen und junge Menschen. Unter Berufung auf den OECD-Wirtschaftsbericht zu Ungarn heißt es in dem Bericht, dass sich das BIP-Wachstum von 0,5 Prozent im Jahr 2025 auf 1,9 Prozent im Jahr 2026 und 2,2 Prozent im Jahr 2027 verbessern dürfte, angetrieben durch erhebliche Ausgaben der privaten Haushalte. Die Inflation wird aufgrund des anhaltend starken Lohnwachstums voraussichtlich von 1,9 Prozent im Jahr 2026 auf 2,7 Prozent im Jahr 2027 steigen.

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Der Bericht rät Ungarn, Maßnahmen zur Stärkung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu ergreifen und sich auf steigende alterungs- und klimabedingte Ausgabenbedürfnisse vorzubereiten. Die Schaffung von finanzpolitischem Spielraum erfordere verschiedene Reformen, darunter die Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Ausgaben, die Stärkung der Tragfähigkeit des Rentensystems und die Verbreiterung der Steuerbasis durch den schrittweisen Abbau ineffizienter Finanzausgaben.

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Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU dürfte zu Produktivitätssteigerungen beitragen. Dies erfordert stabile Rahmenbedingungen, eine Erleichterung der Unternehmensgründung und -umstrukturierung, einen verbesserten Zugang zu Finanzmitteln, gezielte Innovationsförderung sowie verstärkte Investitionen in Qualifikationen, einschließlich der Erwachsenenbildung. „Solche Reformen sollten kleineren Unternehmen helfen, sich besser in globale Lieferketten zu integrieren und von ausländischen Direktinvestitionen zu profitieren“, so die OECD. Um dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung entgegenzuwirken, müsse Ungarn die Beschäftigungsquote, insbesondere bei Frauen, erhöhen, indem es den Elternurlaub an internationale Standards anpasst und den Zugang zur Kinderbetreuung verbessert. „Die Bereitstellung zusätzlicher Nachhilfe und die Verringerung der Klassengrößen an benachteiligten Schulen würden die schulische Bildung verbessern und die Arbeitsmarktchancen junger Menschen steigern“, heißt es in dem Bericht.

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Im Hinblick auf die steigenden Kosten durch Überschwemmungen und Dürren muss Ungarn laut dem Bericht seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken stärken, indem es den Versicherungsschutz verbessert, strenge Vorschriften zur Flächennutzung durchsetzt, sicherstellt, dass die Risikopräventionspläne der Kommunen regelmäßig aktualisiert werden, und den privaten Sektor dazu ermutigt, in die Anpassung an den Klimawandel zu investieren.