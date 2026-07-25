Minister: Expertengespräche über die Zukunft des Planetariums sollen beginnen

Experten mehrerer Ministerien werden Gespräche über die Zukunft des Budapester Planetariums aufnehmen, das seit seiner Schließung im Jahr 2017 leer steht, teilte der Minister für Wissenschaft und Technologie, Zoltán Tanács, am Freitag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Planetarium wurde 1977 eröffnet; bis zu seiner Schließung aufgrund von Wasserschäden verzeichnete es jährlich 100.000 bis 150.000 Besucher, so Tanács in dem Video. Experten des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie sowie des Ministeriums für Verkehr und Investitionen werden daran arbeiten, einen Plan zur Wiedereröffnung des Planetariums auszuarbeiten, sagte er.