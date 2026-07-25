Verunreinigung wurde aus dem Fekete-Körös entfernt

Die am Vortag entdeckte Verunreinigung wurde am Freitagnachmittag aus dem Fekete-Körös entfernt – dies teilte die PR-Mitarbeiterin der Wasserwirtschaftsbehörde (Kövizig) der Region Körös der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Zita Pozsárné Kaczkó erklärte, dass das gesamte Schwemmgut – vermutlich Rinderkot – aus dem Fluss entfernt worden sei; die zur Verhinderung einer Ausbreitung installierte Senkwand bleibe vorerst vor Ort. Sie fügte hinzu, dass die Ergebnisse der Wasserprobenahmen durch die zuständigen Behörden voraussichtlich erst am Montag vorliegen werden, da das Labor erst dann überprüfen kann, ob die Proben eine bakterielle Kontamination aufweisen. Am Freitag ab 11 Uhr hat die Landwirtschaftsabteilung der Abteilung für Agrarangelegenheiten der Komitatsverwaltungsbehörde von Békés ein generelles Angel- und Fischereiverbot für den gesamten ungarischen Abschnitt des Fekete-Körös verhängt. Das allgemeine Angelverbot betrifft derzeit nicht den Fehér-Körös und den Oberlauf des Kettős-Körös vom Zusammenfluss bis zum Staudamm in Békés. Das allgemeine Verbot gilt bis auf Widerruf. Die Regierungsbehörde hat zudem ein Badeverbot an den öffentlichen Stränden von Gyula-Városerdei und Doboz-Szanazug am Fekete-Körös verhängt, da Verschmutzungen aus Rumänien eingedrungen sind.