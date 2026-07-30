Versorgungsunternehmen rufen zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf

Die Hitze nimmt weiter zu, weshalb die oberste Gesundheitsbeauftragte des Landes ab Donnerstag, 0 Uhr, eine Hitzewarnung der Stufe 3 ausgerufen hat. Gleichzeitig rufen Versorgungsunternehmen und Kommunen landesweit zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf, um einer Wasserknappheit vorzubeugen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Laut der Vorhersage von HungaroMet Zrt. vom Mittwoch könnte die Tagesdurchschnittstemperatur am Donnerstag in Nord-Transdanubien, im mittleren Teil des Landes und in der südlichen Tiefebene über 27 Grad Celsius liegen. Daher hat der Wetterdienst bereits am Mittwoch eine Warnung der Stufe 2 (orange) für die Komitate Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas und Veszprém ausgegeben. Den Vorhersagen zufolge wird die Hitze am Freitag weiter zunehmen: In den Komitaten Komárom-Esztergom, Fejér, Pest und Bács-Kiskun wird die Durchschnittstemperatur bereits über 29 Grad liegen, in den Komitaten Borsod-Abaúj-Zemplén und Szabolcs-Szatmár-Bereg bei 25 Grad, andernorts bei über 27 Grad.

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Aufgrund der Hitzewarnung tritt am Donnerstag erneut die landesweite Maßnahmenreihe mit der Bezeichnung „Roter Code“ in Kraft – wie der Minister für Familie und Soziales bekannt gab. Vilmos Kátai-Németh schrieb: Die anhaltende Hitzewelle, insbesondere Temperaturen über 40 Grad, belastet vor allem den Organismus von Kindern, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken, während Obdachlose aufgrund der extremen Hitze einem noch größeren Risiko ausgesetzt sind. Deshalb bat er alle, besonders auf die Menschen in ihrer Umgebung zu achten.