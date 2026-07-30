Erste Group verzeichnet in Ungarn einen Halbjahresgewinn von 104 Mio. Euro

Die österreichische Erste Group erzielte im ersten Halbjahr mit ihrem Bankgeschäft in Ungarn einen Nettogewinn von 104 Mio. Euro, was einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum entspricht. Grund dafür waren Branchenabgaben, die für das gesamte Jahr verbucht wurden, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht – so die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Nettozinsertrag stieg um 19 % auf 243 Mio. Euro, und die Nettoerträge aus Provisionen und Gebühren legten um 15 % auf 195 Mio. Euro zu. Die Erste Bank Hungary zahlte 121 Mio. Euro an Bankabgaben, darunter eine Sondersteuer auf außerordentliche Gewinne in Höhe von 98 Mio. Euro, die für das gesamte Jahr verbucht wurde. Außerdem zahlte sie 68 Mio. Euro an Finanztransaktionssteuer. Die Erste Bank Hungary wies Ende Juni eine Bilanzsumme von 17,552 Mrd. Euro aus, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt entspricht. Die Kundenkredite stiegen um 22 % auf 5,799 Mrd. Euro. Der Bestand an Kundeneinlagen stieg um 34 % auf 11,644 Mrd. Euro.