Bahndamm zwischen Sárszentmihály und Pétfürdö brennt

Auf einer Strecke von etwa zwanzig Kilometern brennt der Bahndamm auf beiden Seiten zwischen Sárszentmihály und Pétfürdő – dies teilte die Pressestelle der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Veszprém am Donnerstagnachmittag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Den Angaben zufolge brach im Bremssystem eines Benzin transportierenden Güterzugs ein Feuer aus, das die trockene Vegetation neben dem Bahndamm in Flammen setzte. Das Feuer wird von den Berufsfeuerwehren aus Pétfürdő, Balatonfűzfő, Veszprém und Székesfehérvár sowie von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr von Herend bekämpft; vor Ort führt auch das mobile Labor des Katastrophenschutzes aus Veszprém Messungen durch. Mávinform teilte zuvor mit: Aufgrund des Brandes werden die Fahrgäste zwischen Székesfehérvár und Pétfürdő mit Ersatzbussen befördert; im Bahnverkehr ist mit Verspätungen zu rechnen.