Großflächiger Getreidebrand bei Dabronc und Katymár

Zwischen Dabronc und Ötvös brennt auf einer Fläche von etwa zwanzig Hektar Getreide, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit. Bei Katymár geriet bereits geerntetes Getreide ebenfalls auf einer großen Fläche in Brand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zwischen Dabronc und Ötvös im Komitat Veszprém haben die Flammen auch den Waldstreifen erreicht. Wegen des Feuers wurden auch die Eisenbahngesellschaft und die Fachleute des Stromversorgers benachrichtigt. Die Berufsfeuerwehren aus Keszthely, Sárvár und Zalaegerszeg sowie die kommunale Feuerwehr und freiwillige Feuerwehrleute aus Sümeg bekämpfen die Flammen mit mehreren Fahrzeugen, unterstützt durch Maschinen. Zwischen Katymár und Madaras im Komitat Bács-Kiskun brannten neben dem See etwa dreißig Hektar Ackerland und fünf Hektar stehendes Getreide; auch ein Traktor und ein Anhänger gerieten in Flammen. Die Berufsfeuerwehrleute aus Baja und Nagybaracska sowie die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Bácsalmás löschten die Flammen mit Wasserstrahlen und Handwerkzeugen. Am Sonntag wurden die Feuerwehrleute wegen mehrerer weiterer Freilandbrände alarmiert.

Am Rande der Gemeinde Tompa im Komitat Bács-Kiskun brannten neben einer Schweinefarm zwei nebeneinander liegende Getreidefelder auf einer Fläche von 10 bis 12 Hektar; das Feuer griff auch auf das Unterholz des nahe gelegenen Waldes über. Ebenfalls in diesem Komitat, zwischen Miske und Hajós, stand Getreide in Flammen. Die verbrannte Fläche wird auf eineinhalb Quadratkilometer geschätzt. Die Berufsfeuerwehren aus Kalocsa, Kiskőrös, Paks, Dunaújváros, Szekszárd, Solt, Bonyhád, Kiskunmajsa und Kecskemét sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Hajós waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Zwischen Bordány und Zsombó, im Komitat Csongrád-Csanád, geriet ein 450 Quadratmeter großer Ballenspeicher in Brand, in dem mehr als siebzig Rundballen verbrannten, die Flammen griffen auch auf das Stroh über. Am Stadtrand von Mórahalom brannten auf einer Fläche von etwa fünf Hektar Stoppelfelder und Vegetation, das Feuer bedrohte auch Bauernhöfe. Zwischen Csongrád und Gátér brannte auf einer Fläche von zehn Hektar das Stoppelfeld.

In Nádudvar im Komitat Hajdú-Bihar brannten auf einer Fläche von anderthalb Hektar Schilf und trockenes Gras, wobei die Löscharbeiten durch starken Wind erschwert wurden. In Tiszabura im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok brannte auf einer großen Fläche das Unterholz, das Feuer griff auch auf zwei Nebengebäude zu. Bei Nagylóc im Komitat Nógrád brannten zehn Hektar Wiese, fünf Hektar Unterholz und zweiundzwanzig Rundballen. In Papkeszi im Komitat Veszprém geriet eine Ballenpresse in Brand, und auch die Stoppelfelder standen in Flammen. Bei dem Brand wurden 120 Ballen zerstört, und auch ein Strommast fing Feuer. In Pápadereske brannte auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern trockenes Gras, und das Feuer griff auch auf ein Nebengebäude über.