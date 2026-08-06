Landesweite Höchsttemperatur am Mittwoch: 39,2 °C

Die landesweite Höchsttemperatur lag am Mittwoch bei 39,2 Grad Celsius, wie der Wetterdienst HungaroMet mitteilte. Auf dem Kékestető, dem höchsten Gipfel Ungarns, lag die Tageshöchsttemperatur mit 31,3 °C um ein Zehntel Grad unter dem bisher gemessenen Höchstwert von 31,4 °C, teilte der Wetterdienst am Donnerstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Tagesdurchschnittstemperatur lag am Mittwoch an mehreren Orten über 30 Grad; der heißeste Ort war Sopron im Westen Ungarns mit einer Tagesdurchschnittstemperatur von 32,6 °C, doch auch in den Budapester Stadtteilen Lágymányos und János-Hügel sowie in Dunaújváros, Tevel, Püspökszilágy, Boda, Györ und Sülysáp wurden Tagesdurchschnittstemperaturen von über 31,8 °C gemessen. Der am 29. Juni aufgestellte Rekordwert für die Tagesdurchschnittstemperatur von 33,4 °C wurde nicht gebrochen. Die niedrigste Tagesdurchschnittstemperatur betrug 25,9 °C und wurde in Zabar und Főnyed gemessen.