Der Kellerbrand in Balatonakali wurde gelöscht – dies teilte der Katastrophenschutz am Mittwochnachmittag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es: Das zweistöckige Gebäude in der Rönk utca und die umliegende Vegetation brannten, zudem stürzte die Decke des Kellers ein. Das Feuer wurde von den Berufsfeuerwehren aus Ajka, Badacsonytomaj und Veszprém sowie der kommunalen Feuerwehr aus Balatonfüred unter der Leitung der Einsatzleitung des Katastrophenschutzes gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich drei Personen auf dem Grundstück auf; für eine von ihnen traf ein Rettungswagen ein, den beiden anderen Männern stellt der Eigentümer in einem anderen Gebäude eine Unterkunft zur Verfügung – heißt es in der Mitteilung.