Von Samstagmorgen um 8 Uhr bis zum späten Nachmittag waren die Einsatzfahrzeuge von Magyar Közút 40 Mal auf den Straßen des Landes im Einsatz, um Glätte zu verhindern oder zu beseitigen – teilte die Kommunikationsabteilung des Straßenbetreibers am Samstagnachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Darin hieß es, dass für diese Arbeiten 145 Tonnen Streusalz und 620 Liter Kalziumchloridlösung eingesetzt wurden; die meisten Einsatzfahrzeuge waren kurz nach 8 Uhr morgens gleichzeitig im Einsatz, als 25 Fahrzeuge unterwegs waren. Es wurde mitgeteilt, dass es im Land keine abgeschnittenen Ortschaften gebe. Am Vormittag schneite es in mehreren Teilen von Transdanubien und in einigen Gebieten des Komitats Heves leicht, stellenweise fiel Schneeregen, während es in der Region Jászság, entlang der Theiß und im Gebiet zwischen Donau und Theiß leicht regnete bzw. nieselte. Im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén habe der Wind den Schnee auf drei Straßenabschnitten im Hernád-Tal, in der Gegend von Vilmány, zwischen Abaújvár und Kéked sowie zwischen Ináncs und Abaújszántó verweht – hieß es. Den Angaben zufolge war die Fahrbahn der Schnellstraßen am Nachmittag größtenteils abgetrocknet, auf Haupt- und Nebenstraßen gab es jedoch noch feuchte und nasse Abschnitte. Über die aktuellen Straßenverhältnisse und eventuelle Verkehrsbeschränkungen können sich Verkehrsteilnehmer auf der Website von „Útinform“ informieren.