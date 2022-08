Mehr als 1.000 km öffentliche Straßen in Ungarn werden in diesem Jahr erneuert

Die ungarische Straßenmeisterei Magyar Közút plant, bis Ende dieses Jahres über 1.000 km Straßen zu erneuern, teilte das Unternehmen am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eine umfassende Erneuerung von etwa 523 km meist sekundärer Straßen wurde bereits abgeschlossen, und die Arbeiten an weiteren 492 km sind im Gange, so die Erklärung. Die Projekte umfassen nicht nur die Erneuerung des Straßenbelags, sondern auch die Verstärkung oder den Wiederaufbau des Unterbaus, wo dies erforderlich ist, die Sanierung von Straßengräben und Wasserfurchen sowie die Erneuerung von Straßenmarkierungen und Schildern, wo dies notwendig ist. Das Unternehmen hat für diese Arbeiten Mittel aus dem zentralen Haushalt und der Europäischen Union in Anspruch genommen.