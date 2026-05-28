Ab Montag wird eine Fahrbahn der Szent-István-Brücke in Szolnok gesperrt

Aufgrund des Austauschs der Dehnungsfuge wird ab Montag eine Fahrbahn der Szent-István-Brücke über die Theiß in Szolnok gesperrt; während der Bauarbeiten, die am 1. Juni beginnen und voraussichtlich einen Monat dauern werden, wird der Verkehr durch Ampeln geregelt – teilte die Magyar Közút am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Darin hieß es, dass das Einheben der neuen Dehnungsfuge nur bei vollständiger Straßensperrung durchgeführt werden könne, weshalb die Brücke während der Bauarbeiten für zwei Nächte – voraussichtlich am 12. und 13. Juni – gesperrt werde, was auch den Radweg betreffe. Für die Dauer der vollständigen Sperrung wird die Autobahn M4 als Umleitung für Lastkraftwagen ausgewiesen. Neben Warn- und Verbotsschildern werden auch Hinweisschilder die Verkehrsteilnehmer auf die geänderte Verkehrsführung aufmerksam machen – teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu, dass während der Arbeiten mit Staus zu rechnen sei. Magyar Közút informiert die Verkehrsteilnehmer vorab über die Sperrungen. Magyar Közút empfiehlt, sich vor der Abfahrt bei Útinform über die Verkehrslage im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zu informieren.