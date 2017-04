Airport-Transfer Hévíz-Wien wird fortgesetzt

Der Transfer der Stadt Hévíz für Gäste vom und zum Flughafen Vienna in Wien wird auch 2017 zum sehr günstigen Preis von 39 Euro pro Person fortgesetzt. Das teilte der Tourismusverband der Stadt mit. Der Airport-Transfer ist eine gute Möglichkeit, die Kurstadt bequem zu erreichen. Die Fluggäste werden rechtzeitig zu den Flügen nach Moskau, Skt. Petersburg, Kiew, Tel Aviv, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, Zürich, London, Paris und Brüssel gebracht, bzw. von diesen Flügen abgeholt.





Die Fahrzeiten beschränken sich vorerst auf Sonntag: Abfahrt in Hévíz ist jeweils um 5 Uhr und um 6 Uhr, Abfahrt am Vienna Airport um 10.15 Uhr und 12.30 Uhr. Die Fahrt dauert etwa drei Stunden und wird nach Bedarf mit Pkw, Mikrobus oder Bus der Firma BusExpress durchgeführt. Ausführliche Informationen erhalten interessierte Fahrgäste im Tourinform Büro Hévíz oder per E-Mail sowie auf www.heviz.hu/transfer

Eine vorherige Anmeldung ist in jedem Falle notwendig, der Transfer kann auch von Gästen genutzt werden, die nicht fliegen wollen.