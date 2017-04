Am ersten Sonntag im Mai wird in Ungarn der Muttertag gefeiert. Aus diesem Anlass findet am 4. Mai 2017 um 19 Uhr eine große Operettengala im Kulturzentrum „Kálmán Imre” in Siófok, Fő tér 2, statt. Die neue Show des sehr beliebten Schlagersängers János Koós und der Sängergruppe „Operett Csillagok“ hat sich bereits als eine der sehenswertesten Operettenshows Ungarns etabliert.





Das Pfingstfest markiert Jahr für Jahr die offizielle Saisoneröffnung in Siófok. Mit einem bunten Kulturprogramm an mehreren Stellen der Stadt, mit Husaren- und Folkloreumzug, sowie gastronomischen Festen und Feuerwerk wird auch in diesem Jahr im Beisein vieler Ehrengäste die Stadt zur Sommerhauptstadt Ungarns erklärt. Das ausführliche Programm für den 2. bis 5. Juni 2017 finden Sie unter www.kulturkozpont-siofok.hu