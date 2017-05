Mehr Komfort beim Einkauf erleben

Der Shoppingbummel am Samstag mit dem Schwerpunkt auf neuer Mode, schimmerndem Schmuck oder pflegender Kosmetik gehört für viele Menschen zu den erholsamen Ritualen am Wochenende. Anders sieht es häufig mit dem Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und anderen Waren des täglichen Bedarfs aus. Hier stoßen Senioren, Familien mit kleinen Kindern oder Berufstätige häufig an körperliche oder nervliche Grenzen. Dieser Ratgeber informiert, wie der Alltag rund um die notwendigen Einkäufe eine spürbare Erleichterung erfahren kann.

Was sind die größten Hindernisse rund um das Einkaufen?

Ein Hauptfaktor für beschwerliches Einkaufen ist, dass es uns zeitlich oft massiv einschränkt. So richten sich die Ladenöffnungszeiten oft nicht nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Das Manövrieren durch große Menschenmengen in Stoßzeiten ist vor allem mit dem Kinderwagen oder dem Einkaufstrolley schwierig. Lange Wartezeiten in langen Schlangen vor den Kassen rinnen ebenso ungenutzt als Verschwendung von Zeit von der Uhr.

Auch das Angebot in den einzelnen Geschäften erschwert den Einkauf oft zusätzlich. Wer hat sich nicht schon darüber geärgert, dass das intensiv beworbene Lebensmittel im Sonderangebot nicht mehr vorhanden ist. Natürlich hat jeder die Möglichkeit des Preisvergleichs zwischen unterschiedlichen Läden. Dies erfordert jedoch nicht nur eine gewisse Mobilität, sondern auch hier die Zeit, sich nach speziellen Sonderaktionen oder Produkten umsehen zu können.

Zu den großen Problemen vor allem umfangreicher Einkäufe gehört auch das Tragen und Transportieren der Sachen. Die klassische Getränkekiste kann für Senioren schon zu einem gravierenden Hindernis in der Alltagsroutine werden. Selbst wenn ein Auto vorhanden sein sollte, heißt dies noch nicht, dass man in Stoßzeiten tatsächlich einen bequemen Parkplatz in der Nähe eines Shops oder Einkaufscenters ergattern kann.

Tipps für stressfreie Einkäufe

Um Erleichterung beim Einkaufen zu haben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wer kann, legt seine Einkaufstouren außerhalb von Stoßzeiten. Elternteile mit Kindern gehen am besten zusammen oder mit einer weiteren Person aus dem Familien- oder Freundeskreis. So kann ein Teil Einkäufe erledigen, während der andere die Kinder im Auge hat. Auch der Großeinkauf mit dem Partner plus Auto an einem festen Wochentag macht Sinn, um an den anderen Tagen nur noch Kleinigkeiten transportieren zu können.

Weitere Erleichterungen bietet die Möglichkeit, sich Wasser und andere Getränke nach Hause liefern zu lassen. Eine spürbare Hilfe versprechen Online-Supermärkte als komfortable Einkaufsmöglichkeit, die in modernen Zeiten immer mehr im Trend liegt.

Online-Supermärkte als individuelle Lösung

Moderne Multimedia bringen rund um den Einkauf großen Nutzen: Heutzutage besteht die Möglichkeit, nahezu alle Waren des Bedarfs über das Internet zu bestellen. Im Online-Supermarkt erhalten Verbraucher von der Kiste Wasser über die Kartoffeln bis zum Katzenstreu alles Wichtige.

Schon bei der Bestellung punktet der Online-Einkauf mit hohem Komfort. Mit nur wenigen Mausklicks lassen sich diverse Angebote der einzelnen Shops vergleichen, ohne dass die Kunden dafür einen Fuß aus dem Haus und unterschiedliche Läden nach ihrem Sortiment begutachten müssen. Und das Beste: Dieses Shoppen im Online-Bereich ist von jedem Platz der Welt aus rund um die Uhr möglich. Abends nach der Arbeit sind Bestellungen ebenso komfortabel möglich wie in aller Ruhe am Sonntag oder während des Wartens beim Friseur oder am Flughafen.

Angst vor Datenmissbrauch muss heutzutage bei einem seriösen Shop niemand mehr haben. Sowohl persönliche Daten als auch Bankverbindung oder Nummer der Kreditkarte werden mit hoher Sicherheit nach den Datenschutzrichtlinien behandelt, vor Missbrauch durch Dritte geschützt und mit aufwendiger Verschlüsselung übertragen.

Zudem übernimmt der Online-Supermarkt eine Funktion, die für viele Menschen ganz entscheidend ist: das Liefern und Tragen der Einkäufe. Dies ist sowohl bei den Windelpaketen für die frisch gebackene Mutter eine Erleichterung wie für den Senioren mit Einschränkung beim Gehen.

Im Online-Supermarkt kaufen: Was ist wichtig?

Wer die Vorzüge des Online-Einkaufs nutzen will, achtet auf einen geprüften Shop, der nach vorgegeben Sicherheitsstandards arbeitet. Auch positive Bewertungen durch Kunden auf einschlägigen Portalen helfen bei der Auswahl des richtigen Shops im Internet. Die Webseite des Internetshops sollte ansprechend gestaltet und immer aktuell gehalten sein. sowie einen persönlichen Support am Telefon oder via E-Mail bieten. Wichtig ist eine kurze Lieferzeit, die den individuellen Bedarf abdeckt und darüber hinaus eine abwechslungsreiche Welt an frischen Produkten gewährleistet.

Fazit: Die Nutzung von Online-Supermärkten bietet eine große Auswahl und den Komfort durch umfassende Service-Leistungen. Der Einkauf am heimischen oder beruflichen PC ist räumlich und zeitlich flexibel möglich. Für Familien, Senioren, Berufstätige oder Menschen mit Fokus auf Freizeitorientierung ist der Einkauf im Online-Supermarkt eine komfortable und individuell maßgeschneiderte Möglichkeit des Shoppings.