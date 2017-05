V. Everness Festival am Balaton

Bewusst leben, sich besser kennen lernen und den Augenblick genießen – heißt es wieder beim Everness Festival 2017. Das größte spirituelle Festival Ungarns findet vom 20.-25. Juni 2017 auf dem Campingplatz Pelso in Alsóörs statt. Es lädt alle ein, die auf spirituelle Weise Entspannung suchen und Energie tanken wollen.





Fast dreihundert in- und ausländische Lehrer, Heilpraktiker, Yogi, Künstler und Kunsthandwerker führen die Teilnehmer in (auch zweisprachigen) Vorträgen, gemeinsamen Übungen in die bewusste Lebensweise ein. Ein wichtiges Thema des Festivals bildet das Umweltbewusstsein.

Das Interesse für unsere Veranstaltungsreihe ist mittlerweile so groß, dass der Campingplatz in Balatonakarattya sich als zu klein erwies, deshalb ziehen wir in diesem Jahr auf den Campingplatz Pelso in Alsóörs um, sagte der Festivaldirektor Csaba Klein dem Internetportal hirbalaton.hu. „Die familiäre Atmosphäre wollen wir beibehalten, das Festival an der neuen Location bietet den Teilnehmern mit 200 gut ausgestatteten Bungalows, größeren Stellplätzen, einer Vielzahl von Parkplätzen, sowie mit einem größeren Strand mehr Komfort und besseres Balaton-Feeling.“

Die gastronomischen Einrichtungen im Camping Pelso bieten auch Speisen für Veganer und Vegetarier an. Für Kinder unter 14 Jahren sind Eintritt, Unterkunft und die Teilnahme an den Kinderprogrammen des Everness Festivals kostenlos. Gut erzogene Haustiere sind willkommen.

Das ausführliche Programm ist unter www.everness.hu abrufbar.