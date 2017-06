12. Sommerfestival „Kultkikötő – Kulturhafen“ am Balaton-Südufer

Das Festival „Kultkikötő – Kulturhafen“ eröffnete am 23. Juni 2017 mit dem Konzert der Band „Budapest Bár” in Balatonföldvár.





Das beliebte Sommerfestival „Kultkikötő – Kulturhafen“ findet in vier Gemeinden am Südufer des Balaton statt. Die wichtigste Location und der Stammplatz des Festivals ist die Freilichtbühne in der Bajor Gizi sétány 1 in Balatonföldvár.

In Balatonboglár erwarten die Bühne im Hof des Kulturhauses in der Árpád u. 17 und die Bühne an der Kapelle im Szent Erzsébet Park unter anderem mit Theatervorstellungen des Kaposvárer Csiky Gergely Theaters kulturinteressierte Besucher. Balatonfenyves setzt am Kultúrtér in der Kölcsey utca 14 auf familienfreundliche Musik- und Tanzveranstaltungen. Einige Veranstaltungen finden des Weiteren auf den Bühnen im Weingut Kristinus in Kéthely statt.

Der „Kultkikötő – Kulturhafen“ wurde als Theaterfestival installiert und hat sich im Laufe der Jahre zu einem Gesamtkunstfestival an den Wochenenden des Balatoner Sommer entwickelt. Auf dem Programm stehen mittlerweile Hunderte Veranstaltungen, unter anderem Theater- und Puppentheatervorstellungen, Freilichtkino, Rock-, Pop- und Operettenkonzerte, Tangoabende, Kinderprogramme, Sport, Ausstellungen und Weinverkostungen.

Ausführliche Informationen und Tickets unter: https://kultkikoto.jegy.hu