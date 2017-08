Rallye der Ungarischen Weinstraßen in Etyek und Sopron

Die „Magyar Borok Útja Rallye – Rallye der Ungarischen Weinstraßen“ findet in diesem Jahr vom 25. – 27. August statt. Die Rallye stellt im Rahmen von Ausflügen Weingebiete des Landes vor. Bei der Rallye im Vorjahr waren das die Weingebiete von Mór, Somló, Balatoner Oberland, Badacsony, Balatonboglár und Balatonfüred.





Die Rallye 2017 führt in die Weinanbaugebiete Etyek und Sopron. Sie zieht wieder zahlreiche Teilnehmer mit mehr als hundert Autos an. Start ist am 25. August 2017 an der Csepel Plaza in Budapest. Neben dem Besuch, der Bewertung der zahlreichen Weinkeller und Brennereien bleibt auch Zeit für die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in Sopron, Etyek und Bük.

Das Gala-Diner im Hotel Répce Gold im Kurort Bükfürdő bildet den Höhepunkt der XXII. Weinrallye. Die Gewinner werden von der Vorsitzenden der Agrarkammer des Komitates Zala, Katalin Süle, bekanntgegeben.