Besucherzentrum in Balatonföldvár sehr beliebt

Die Mitarbeiter des Besucherzentrums am Hochufer von Balatonföldvár sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Saison, sagte der Leiter der Betreiberfirma dem Internetportal hirbalaton.hu. Die meisten Besucher wurden im August 2017 registriert: 12 Tausend Besucher sahen in diesem Monat die mehrsprachige interaktive Schifffahrtsausstellung und erfreuten sich am höchsten Punkt des Turmes an der außergewöhnlich schönen und weiten Aussicht über den Balaton.





Das komplett barrierefreie, moderne Besucherzentrum in Form eines stilisierten Schiffes begrüßte seit seiner Eröffnung im Juli letzten Jahres insgesamt mehr als 84 Tausend Besucher. Sie interessierten sich vor allem für die Schifffahrtsgeschichte und nahmen gern im kleinen Café im oberen Teil des Besucherzentrums Platz.

Der Aussichtsturm von Balatonföldvár ist der einzige in der Region Balaton, der ganzjährig geöffnet hat. Auch die geliebten Vierbeiner der Besucher sind hier willkommen. Der Aussichtsturm ist 25 Meter hoch und befindet sich auf dem 45 Meter hohen Hochufer der Stadt. In der Zeit vom 22. September bis 15. Oktober 2017 erwartet das Besucherzentrum seine Gäste mit Rabatten im Rahmen der gemeinsamen Aktion der Destination Balaton „Ősszel is Balaton – Auch im Herbst an den Balaton!“