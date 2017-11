Diebe in Csömödér gefasst

Die Kriminalpolizei Lenti schloss ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbrüchen in das Haus einer Lentier Familie in Csömödér ab und übersandte die Akten an die Staatsanwaltschaft Lenti.





Gegen die dringend Verdächtigten, eine 26 Jahre alte Frau und ein 28 Jahre alter Mann aus Csömödér, wurde so viel belastendes Material gesammelt, dass Anklage erhoben werden kann, hieß es. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, in der Zeit vom 13. Februar bis 22. April 2017 Möbel, technische Geräte, Kleidung und sonstige Gebrauchsgegenstände aus dem betroffenen Haus gestohlen zu haben.