Neue Kundenbüros bei NAV in Somogy

Das Finanzamt NAV wird in diesem Jahr auch im Komitat Somogy mehrere neue Kundenbüros eröffnen, schreibt das Internetportal hirbalaton.hu.





Derzeit ist nur in Kaposvár ein größeres, täglich geöffnetes Kundenbüro zu finden. Die Mitarbeiter von NAV sind darüber hinaus einmal pro Woche in den Filialen von Marcali, Nagyatád und Siófok erreichbar. Nun soll auch in Barcs, Csurgó, Fonyód und Tab die Möglichkeit geboten werden, mit NAV-Mitarbeitern direkt in Kontakt zu treten und seine Steuerangelegenheiten zügig erledigen zu können.