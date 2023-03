Gulyás: Regierung entwickelt Strategie für Weinmarketing

Die Regierung bereitet eine ungarische Strategie für die Weinvermarktung vor, um das Image der ungarischen Weine im Ausland zu verbessern, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel der koordinierten Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Sektor sei es, das internationale Image und den Verkaufspreis von Weinen aus Regionen wie Tokaj, Somló, Szekszárd und anderen zu verbessern, sagte Gergely Gulyás in seiner Rede auf der 11. Weinkonferenz in Budapest. Die Regierung habe 3 Mrd. Forint (8 Mio. EUR) für das Programm vorgesehen, sagte er.

Pál Rókusfalvy, der Kommissar, der für die Entwicklung der Strategie in den nächsten vier Jahren verantwortlich ist, sagte, er werde mit einem Expertenteam und dem Landwirtschaftsministerium zusammenarbeiten, um die Weinvermarktung zu koordinieren und Programme und Forschungsarbeiten zu starten. Ungarische Weine müssen ein einheitlicheres, umfassenderes Image und einen besseren Herkunftsschutz erhalten, damit es nicht mehr vorkommt, dass „dieselbe Weinsorte sowohl für 2.000 Forint als auch für 200.000 Forint gekauft werden kann“, sagte er. Die Strategie muss sich in einer Zeit durchsetzen, in der der Weinkonsum sinkt, die Weinanbaugebiete schrumpfen und die Konkurrenz groß ist, fügte er hinzu.