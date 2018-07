Palóczentage in Balassagyarmat

Zum Erhalt der Kultur und Traditionen der Palóczen, einer Bevölkerungsgruppe im Norden Ungarns, werden auch dieses Jahr vom 27.-29.07. 2018 die Palóczentage von Balassagyarmat veranstaltet. Teil des Festivals ist der Palóczen Kirchtag zu Ehren der Hl. Anna, der zum größten Event bei den Palóczen der Region zählt – berichtet das Nachrichtenportal MTI.





Julianna Jakus, Mitarbeiterin des Mikszáth Kálmán Kulturzentrums in Balassagyarmat berichtete, dass bei dem seit nunmehr 23 Jahren veranstalteten Kirchtag gemeinsam für Familien und die Zukunft von Ungarn gebetet wird. Ergänzend zum Kirchtag werden bereits zum dritten Mal die mittlerweile sehr beliebten und gut besuchten Palóczentage ausgetragen.

Die Veranstaltungsreihe startet am Freitagabend mit dem Auftritt des Sängers und Erzählkünstlers András Berecz. Am Samstag erwarten die Gäste auf dem Folk-Hof des Kulturzentrums Palóczenspiele, Handwerksvorführungen, ein Markt, sowie zahlreiche Imbissstände und Verkostungen der traditionellen Speisen dieses stolzen Volkes. Die Gäste können einen Einblick in die Kunst des Holzschnitzens, des Töpferns, der Weberei und des Korbflechtens gewinnen und anschließend die leckeren Honigspezialitäten des „Honigordens der Palóczenregion“ (Palóctáj Mézlovagrend), den Gulasch aus Varbó, das Nudelgericht Haluska aus der Mittelslowakei und natürlich auch die gefüllten Palatschinken von Kazár probieren.

Als Gast präsentieren dieses Jahr die Gemeinden von Nógrád und Kazár, sowie die slowakischen Ipolyvarbó und Kéménd die zahlreichen Traditionen und Bräuche der Palóczen. Die Palóczen Volkstanzgruppe führt die alten Tänze ihrer Vorfahren auf und abends gedenkt man mit Flöten- und Dudelsackmusik der altehrwürdigen Volksgruppe.

Am Sonntag startet um 09:30 der feierliche Gottesdienst mit anschließendem Festumzug. Danach findet im Palóczenhain dann die große Zusammenkunft statt, wo mit einer Rede des Komitatsbischofs aus Vác und Konzerten des Filicián Chores und der Band Rimóci Rezesbanda die diesjährigen Palóczentage von Balassagyarmat ihren Ausklang finden.