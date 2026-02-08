Szent-Iványi-Brücke an der ungarisch-slowakischen Grenze wurde gesperrt

Aufgrund des steigenden Wasserpegels wurde die Szent-Iványi-Brücke an der ungarisch-slowakischen Grenze gesperrt. Die Grenze zwischen den beiden Staaten kann nun in Balassagyarmat überquert werden, teilte der Sprecher der Polizeibehörde des Komitats Nógrád am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gábor Buda teilte mit, dass aufgrund des steigenden Wasserpegels des Flusses Ipoly die Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. (Verwaltung des Komitats Nógrád) am Sonntagmorgen die Straße Nr. 2209 bis zur ungarisch-slowakischen Staatsgrenze sowie die Szent-Iványi-Brücke zwischen Őrhalom und Ipolyvarbó in der Slowakei gesperrt hat. Anstelle des gesperrten Grenzübergangs können Verkehrsteilnehmer den Grenzübergang in Balassagyarmat nutzen, fügte er hinzu.