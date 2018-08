Automobilindustrie bringt Aufschwung für Immobilienpreise in Ungarn

Aus der neuesten Analyse des Immobilienportals Otthon Centrum geht hervor, dass jüngste Investitionen in Fahrzeuge den Anstieg der Immobilienpreise im Umland von Budapest begünstigten. Dank guter Autos sind die Preise der Immobilien im Vergleich zum Vorjahr um unfassbare 20% gestiegen– berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Analysten hoben hervor, dass die Preissteigerung der Immobilien im Umland seit 2014 konstant anhält und dabei die Städte Tatabánya und Zalaegerszeg am besten abgeschnitten haben. Hier hat sich im Vergleich zum Tiefpunkt der Krise der Durchschnittspreis für Wohnungen in Backsteinhäusern verdoppelt. Somit zahlt man in Tatabánya im Schnitt 202.000 Forint und in Zalaegerszeg 225.000 Forint pro Quadratmeter Wohnraum. Dank der gestiegenen Preise wetteifern Städte wie Debrecen (238.000 Ft), Győr (337.000 Ft ) und Kecskemét (326.000 Ft) mit ihren Durchschnittspreisen mit den Außenbezirken der Hauptstadt. Die teuerste ungarische Stadt – außer Budapest – ist Sopron, wo man für eine Wohnung im Schnitt 359.000 Forint pro Quadratmeter aufbringen muss.

Für den Immobilienmarkt spielen neben diversen geographischen und kulturellen Faktoren auch wirtschaftliche Investitionen, welche Arbeitsplätze in den Städten schaffen und die Infrastruktur verbessern, eine besondere Rolle. Győr ist zum Beispiel die zweitteuerste Komitatsstadt, wo die Eröffnung einer Produktionsstätte und eines Forschungszentrums von AUDI vor Jahren schon die Immobilienpreise in die Höhe getrieben hat.

Dank Mercedes haben sich auch die Immobilienpreise in Kecskemét in den vergangenen 7 Jahren fast verdoppelt. Auch in Debrecen wird durch den Bau der neuen BMW-Werke der Immobilienmarkt neben der bisherigen 58%-igen Steigerung einen weiteren, bedeutenden Aufschwung erfahren. Laut der Analyse wird es auch zu einer Preiserhöhung der Immobilien in Komárom kommen, denn mit dem Bau der neuen Donau-Brücke, die direkt mit der Autobahn M1 verbunden ist, wird die Stadt vom Verkehr entlastet und es entsteht mehr Lebensqualität.

Die günstigsten Wohnungen findet man in der nördlichen Region Ungarns. Die sich hier befindenden Städte wie Òzd oder Salgótarján haben mit ihren Immobilienpreisen im großen Landesvergleich am angenehmsten für Käufer abgeschnitten.