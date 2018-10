Eurobarometer: Unterstützung für die EU auf Rekordniveau

60% der Ungarinnen und Ungarn unterstützen eine Mitgliedschaft

Es gibt eine klare und wachsende Unterstützung für die Europäische Union in den Mitgliedstaaten, wobei 68% der Befragten die Mitgliedschaft ihres Landes für sinnvoll halten, sagten Vertreter von Eurobarometer und fügten hinzu, dass dies die höchste günstige Bewertung in den letzten 35 Jahren ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Ungarn äußerten sich 60% der Befragten positiv über die EU. Insgesamt 79% der Ungarn waren der Meinung, dass die Mitgliedschaft des Landes Vorteile mit sich bringt, verglichen mit 72% im vergangenen Jahr. Basierend auf einer repräsentativen Umfrage, die in 28 Mitgliedstaaten durchgeführt wurde, glauben 68% der Europäer, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat, was einem Anstieg um vier Prozentpunkte seit April und dem höchsten Wert seit 1983 entspricht.







Unterdessen hielten 62% der Befragten die Mitgliedschaft nicht nur für nützlich, sondern sie hielten sie auch für gut für das Land.