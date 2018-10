Ungarn bietet Abenteuer und Sicherheit

Umfragen zeigen, dass Touristen vor allem Abenteuer in Verbindung mit Sicherheit bei der Wahl eines Reiseziels suchen, und die Stärke Ungarns liegt darin, beides zu bieten, sagte der Leiter der Ungarischen Tourismusagentur und kommentierte die neue ungarische Marke „Wellspring of Wonders„, die auf dem diesjährigen Tourismusgipfel vorgestellt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zoltán Guller sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen M1, dass der weltweite Wettbewerb um Touristen, Investoren und Konferenzbesucher intensiv sei, aber Ungarn sei nun gut positioniert, um an alle drei zu appellieren. Der Kampagnenspot „Wellspring of Wonders“ wird bis Ende Januar in 13 Ländern gezeigt. Die Agentur arbeitet mit Medienunternehmen wie Expedia und National Geographic zusammen, um den Spot mehr als 3.000 Mal zu zeigen.







Darüber hinaus werden Anzeigen für die Kampagne in Bordmagazinen veröffentlicht und 2.000 Plakate in sechs Ländern platziert. Etwa 60% der Kampagnenpräsenz werden online sein.