LMP: Zahl der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor steigt in Ungarn drastisch an

Die Zahl der Menschen mit Arbeitsplätzen, die in Armut leben, hat sich in den letzten sieben Jahren in Ungarn auf fast 450.000 oder 10% der Erwerbstätigen verdoppelt, sagte Antal Csárdi, der grüne Oppositionelle der LMP, der sich auf Eurostat-Daten berief – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der erwerbstätigen Armen ist in Ungarn im EU-Vergleich am schnellsten gestiegen, sagte er. Keine Arbeitsgesellschaft kann ohne „angemessene“ Löhne geschaffen werden, sagte Csárdi. Die Regierung verwendet „gefälschte“ Daten, die den Durchschnittslohn betonen, während fast drei Viertel der Beschäftigten unter dieser Marke verdienen.

Die hohe Inflation senkt ihr Einkommen weiter, sagte er. Das Statistische Zentralamt berichtete, dass der durchschnittliche Bruttomonatslohn in Ungarn im August bei 321.200 Forint (998,70 EUR) lag.

Csárdi forderte die Abschaffung des flachen Einkommenssteuersystems, „das nur den oberen 20% der Gesellschaft zugute kommt“. Er sagte, es müsse durch eine progressive Besteuerung, „einen fairen und nachhaltigen Steuersatz für Menschen mit Durchschnittseinkommen“ und einen steuerfreien Mindestlohn ersetzt werden. Diese Maßnahmen würden den Konsum ankurbeln und damit der Wirtschaft zugute kommen, sagte er.