Rekordkarpfen im Balaton gefangen

Die Fischereigesellschaft Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gab auf ihrer Internetseite einen Angelrekordfang im Balaton bekannt.





Am 31. Oktober 2018 ging dem Angler Dávid Hoffer im so genannten mittleren Becken ein Karpfen mit einem Rekordgewicht von 30,10 Kilogramm an die Angel. Dieser Fisch gilt als der von der Fischereigesellschaft offiziell bestätigte Rekordfang aller Zeiten.







Der Riesenfisch hatte sich an der Angel verbissen und musste über 40 Minuten hinweg ermüdet werden, bevor er endlich aus dem Wasser geholt werden konnte.